Из-за остановки транзита российского газа через Украину в Приднестровье отключили отопление в жилых домах. Ночные температуры в регионе опускаются до минус 2-6 градусов.

В Кишинёве начались перебои с электричеством. Свет, тепло и газ пропали в посёлках и сёлах. В основном пострадали люди, проживающие в частных домах и квартирах с автономным отоплением. Также в столице Молдавии из-за нехватки электричества остановились троллейбусы.

Впервые с момента распада СССР транзит российского газа по трубам через Украину в Европу полностью остановлен. Как сообщили в "Газпроме", у компании больше нет технической и юридической возможности для этого.

Отказ Киева от транзита - ещё один сильнейший удар и по украинской, и по европейской экономике. Россия исправно выполняла свои обязательства, поставляя дешёвые энергоносители. Хотя из Брюсселя уже прозвучало, что ЕС готов к срыву поставок и найдёт замену российскому газу для восточной Европы.

Очевидно, это будет дорогой и "демократичный" американский СПГ. Через украинскую ГТС газ получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. И, судя по реакции премьера Словакии, их мнение никто не учитывал.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии: "Необходимо осознавать, что в Евросоюзе начинают преобладать эгоистичные национальные интересы более крупных государств и бессмысленные геополитические цели. Но если слоны дерутся - страдает трава. Я не желаю, чтобы Словакия была этой травой. Остановка транзита газа будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России".

Ранее Фицо предупреждал киевский режим - если Украина закроет транзит, то лишится поставок столь необходимой ей электроэнергии. Вместе с этим Словакия рассчитывает, что российский газ до неё всё же дойдет - через Турцию, но вопрос - какие объёмы можно будет заместить. В офисе крупнейшего словацкого энергооператора прямо заявили - впереди новый виток роста цен на газ; в случае холодной зимы, ситуация вызовет нехватку топлива и проблемы с его поставками во всей Европе.

Власти Молдавии, оставшейся без газа по вине Киева, уже начали обвинять Россию. Хотя на деле Кишинёв накопил долги перед "Газпромом" и не сделал ничего, чтобы сохранить транзит. В Приднестровье могут поставлять газ также в обход через Турцию. Пока же Молдавская ГРЭС перешла на уголь.