В Курской области отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ

Армия России отразила в Курской области шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Авиация и артиллерия в минувшие сутки несла удары по живой силе и технике противника в районах 16-ти населённых пунктов. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, уничтожены девять боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.