Путин назвал молодцом победившего в Нью-Йорке шахматиста Непомнящего

Владимир Путин назвал молодцом победившего на чемпионате мира по блицу шахматиста Яна Непомнящего. Президент поздравил его с победой в Нью-Йорке. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Вы на "отлично" прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почётное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец!

Впервые в истории сразу два шахматиста были признаны чемпионами мира по блицу. Титул разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

Яну Непомнящему 34 года. В 2007 году он получил звание гроссмейстера, дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира по шахматам. Имеет звание чемпиона Европы.