"Зима в Москве": какую программу подготовили парки на 4 и 5 января

Москвичей и гостей города пригласили 4 и 5 января в столичные парки, там пройдёт традиционная программа в рамках проекта "Зима в Москве".

В Измайловском парке можно будет посетить занятия по йоге и цигуну. В Лианозовском парке можно поучаствовать в увлекательном квесте "По следам йети".

Парк "Сокольники" устраивает "Зимние забавы" с командными играми и выступление оркестра Дедов Морозов.

Анимационную программу "Шоу снеговиков" можно будет посмотреть в парке 50-летия Октября и у главного входа в парк "Фили". В парке "Северное Тушино" все желающие смогут принять участие в интерактивной программе "Зимние забавы" с фолк-группой Grusha.

Гончаровский парк приглашает на показательные выступления, ледяные игры, конкурсы и эстафеты, а ландшафтный парк "Митино" - на программу "Территория волшебства".

Более подробно узнать об активностях в московских парках можно на портале мос.ру.