Собянин рассказал, где в Москве покататься на сноуборде и горных лыжах

В Москве для любителей сноубордов и горных лыж работают четыре спорткомплекса. Это – снежные склоны "Ново-Переделкино", "Севастопольский проспект", "Куркино" и Северное Бутово", рассказал у себя в соцсети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что тренироваться на этих склонах могут и новички, и профессионалы: там есть трассы различной степени сложности с перепадом высот от 14 до 48 метров. Для удобства гостей работают прокат и канатные дороги.

Заниматься можно десятью видами спорта, в том числе сноубордом, прыжками на лыжах с трамплина и ски-альпинизмом. Доступны занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.