В зоне спецоперации российские подразделения продолжают продвижение по основным направлениям, громят врага и в Курском приграничье. В лесополосах на окраинах Воздвиженки, Солёного, Котлино гремят взрывы и слышны автоматные очереди.

Эти посёлки – последние укреплённые подходы к Красноармейску с южного и восточного флангов. Именно этот город сегодня стал ключевой целью российских войск после фактического освобождения Курахово.

Штурм Красноармейска идёт вполне успешно. Бандеровцы пытаются вывести из-под огня российских гаубиц немецкие "Леопарды". В Часов Яре операторы беспилотников уничтожили базу ВСУ, замаскированную в разбитой высотке.

Мощное давление российских десантников идёт во всех районах города. Враг вынужден отводить свои части на окраины. Иначе гарнизон ждёт такая же участь, как и в Курахово.

Ушедший год оказался для ВСУ разрушительным не только с точки зрения тактических провалов на фронте, но и потерь в живой силе. Эксперты подсчитали – в 2024 году были убиты и ранены почти 600 тысяч националистов. А за все время СВО эта цифра составляет свыше миллиона человек.

Ещё больше дезертиров. Мобилизованные убегают с позиций. Для многих первый бой, становится последним. Боевики бросают оружие и сдаются в плен.

В Курском приграничье морпехи захватили опорный пункт ВСУ. Среди трофеев - не только радиостанции, но и стрелковое оружие, разгрузочные жилеты и рюкзаки. Успешной была и атака на бандеровцев, которые окопались в Судже. Ударом беспилотника сожжён броневик. Ещё, как минимум, три танка были уничтожены нашей авиацией. Тяжёлые машины обнаружили вертолётчики и разведка морской пехоты.