Стало известно о подвиге связиста Грибкова в зоне СВО

Сержант Александр Грибков с подчинёнными обеспечивают бесперебойную связь на передовой. Во время установки ретранслятора Александр заметил приближение вражеского дрона и точным выстрелом уничтожил его. Группа Грибкова оперативно развернула аппаратуру и наладила взаимодействие с командованием.

Мартирос Джансузян, заместитель командира отряда "Барс-16", и его бойцы, отражая массированные контратаки ВСУ, попали под миномётный обстрел. Мартирос спас жизнь тяжелораненому сослуживцу - вынес его в безопасное место и вернулся на поле боя. Наступление превосходящих сил противника было остановлено без потерь с нашей стороны, сообщает "ТВ Центр".