Маск заявил о возможной связи между взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане

Взрыв электромобиля Tesla Cybertruck рядом с башней Дональда Трампа в Лас-Вегасе наезд пикапа на пешеходов в Новом Орлеане могут быть связаны. Об этом в четверг, 2 января, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

По данным главы Tesla, обе машины были арендованы через сервис Turo. Он также предположил, что взрыв электромобиля может быть терактом. Сейчас Tesla сотрудничает с ФБР, чтобы расследовать инцидент.

В среду, 1 января, возле башни Трампа в Лас-Вегасе взорвался и загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель, ещё семь человек пострадали. Власти США расследуют взрыв электромобиля в Лас-Вегасе как потенциальный теракт, сообщал телеканал ABC News. Илон Маск заявил, что причиной взрыва могли стать фейерверки или бомба внутри салона.