Шериф полиции Лас-Вегаса заявил об отсутствии связи взрыва Cybertruck с ИГИЛ*

Полиция не нашла связи взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с ИГИЛ*. Об этом в четверг, 2 января, заявил шериф полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

По его словам, полиция расследует, были ли связаны взрыв электромобиля в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане. Ранее сообщалось, что в пикапе мужчины, совершившего наезд на пешеходов, был найден флаг ИГИЛ*.

Макмэхилл добавил, что в электромобиле были обнаружены канистры с бензином и пиротехника. Специальный агент ФБР Джереми Шварц заявил, что называть инцидент терактом пока преждевременно. Ранее ABC News сообщало, что власти США расследуют взрыв как потенциальный теракт.