Только сутки прошли с момента прекращения подачи российского газа через Украину, а в Европе заговорили о быстром истощении его запасов и создании критической ситуации для ряда стран, в первую очередь для Молдавии.

Киев, отказавшийся продлить контракт с "Газпромом", теряет около 800 миллионов долларов в год. Но это не остановило Зеленского, который надеется на помощь западных спонсоров. Представитель Еврокомиссии заявил, что в Старом Свете были готовы к такому развитию событий, но прекращение подачи российского газа уже вызвало рост его стоимости на биржевых торгах в Европе. Теперь единственным маршрутом для транзита нашего голубого топлива может остаться "Турецкий поток".

Власти Молдавии пытаются переложить свой долг за голубое топливо перед "Газпромом" - почти 710 миллионов долларов – на Приднестровье. Руководство непризнанной республики получило соответствующее письмо из Кишинёва и не скрывает возмущения.

В Приднестровье сейчас без отопления жилые дома, 130 школ, 150 детских садов, не работают предприятия. И это притом, что в республике успели накопить резерв топлива, но хватит его всего на 10 дней. На уголь перевели Молдавскую ГРЭС, газ для которой раньше поступал из России. В режиме жёсткой экономии Приднестровье протянет до февраля-марта.

Ранее официальный Кишинёв пытался обвинить в неисполнении договорных обязательств Москву, хотя наша страна, как поставщик строго придерживалась заключённого контракта. Буквально – с больной головы на здоровую. Прокачку газа российская сторона прекратила накануне в 8 часов утра, и эта остановка стала исторической, так как обещает стать последней. Топливо поступало, помимо Молдавии, в Италию, Чехию, Словакию и Австрию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение поставок российского газа отражают эгоистичные интересы крупных государств, а страдают от этого страны поменьше. Поэтому надежда только одна – на "Турецкий поток". Неделю назад Венгрия получила от Болгарии гарантии поставок. Видимо, поэтому теперь Будапешт останется без миллиарда евро от Еврокомиссии, так как, по мнению Брюсселя, пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза.