В США расследуют взрыв "Теслы" у отеля Трампа

Спецслужбы США изучают возможную связь между терактом, произошедшим в новогоднюю ночь в Новом Орлеане и взрывом автомобиля у отеля Трампа в Лас-Вегасе. Американские правоохранители сейчас выясняют - почему взлетел на воздух кибертрак "Тесла". Уходящему Джо Байдену пришлось обратиться к нации, а избранный Дональд Трамп заявил, что такого уровня преступности в стране еще никогда не было.

Новый год в Соединённых Штатах начинается не празднично. Страна скорбит по жертвам нападений, одно из которых уже официально признано терактом. В Новом Орлеане в три часа ночи по местному времени автомобиль протаранил толпу гуляющих в историческом центре города. После этого водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Сейчас в списке погибших 15 человек, 36 ранены. Двое из них – полицейские, которые попытались остановить нападавшего. В результате перестрелки он был ликвидирован. Им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, гражданин США, уроженец Техаса.

Вскоре полиция и ФБР сообщили: заложенная взрывчатка обнаружена и в других частях города. А значит, нападавший мог действовать не один. С обращением к нации выступил президент США. Джо Байден сообщил подробности: стрелок много лет служил в армии, недавно стал приверженцем радикального ислама и размещал в соцсетях ролики с призывами убивать.

Сообщение из Лас-Вегаса пришло через несколько часов. Возле 64-этажного отеля Дональда Трампа взорвался электромобиль "Тесла". Один человек погиб, семеро пострадали. В кузове обнаружены остатки фейерверков и, предположительно, взрывчатых устройств. Расследование ведёт ФБР и независимо от них – команда компании "Тесла" под личным руководством Илона Маска. Сам миллиардер склоняется к версии теракта.

Ещё одна тревожная новогодняя новость пришла уже из Старого Света. В исторической столице Черногории – Цетине – местный житель открыл огонь в баре. Сначала возникла ссора, затем мужчина ушёл и вернулся с оружием. В списке погибших десять человек, в том числе двоих детей. В стране объявлен трёхдневный траур.