На Кубани фиксируют новые выбросы мазута

На пляжах Краснодарского края над ликвидацией последствий разлива мазута трудятся более двух тысяч человек, задействованы 300 единиц техники. Работы ведутся на территории протяженностью 63 километра.

С Черноморского побережья уже вывезены более 70 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Накануне водолазы завершили обследование затонувших частей танкеров, утечек вредных веществ не зафиксировано.

В этом районе периодически появляются радужные пятна, которые обрабатывают сорбентом. Обстановку постоянно мониторят с воздуха, совершая облёты береговой линии.

Два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря, суда перевозили свыше девяти тысяч тонн мазута.