Леопард-долгожитель Валера попал в фотоловушку

Долгожитель, обитающий в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, впервые в этом году попал в фотоловушку. Леопард Валера, названный так в честь легендарного хоккеиста Харламова - один из аксакалов, проживающих в дикой природе.

По наблюдениям учёных, самец бодр и здоров. И готов отметить юбилей - в 2025 году коту исполнится 15 лет, хотя обычно продолжительность жизни дальневосточных леопардов не более 12 лет.

Сейчас на охраняемых территориях России уже обитают 129 взрослых особей. Но пока дальневосточные кошки остаются в Красной книге, сообщает "ТВ Центр".