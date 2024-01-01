Осьминог и капибары: Собянин рассказал о пополнении в Московском зоопарке

В 2024 году в Московском зоопарке появилось на свет более полутора тысяч детёнышей. О некоторых малышах рассказал на своём сайте Сергей Собянин.

У самой фотогеничной пары капибар Кузьмы и Малой родились двое капибарят. Пожилая пара японских журавлей высидела здорового птенца. У кустарниковых собак появился уже 29 щенок.

На "Турьей горке" семеро козлят родились в стаде дагестанских туров, а двое ягнят появились у голубых баранов. Щенок появился на свет в семействе гиен, в павильоне "Приматы" родился детёныш миниатюрной беличьей обезьянки саймири.

Мэр рассказал и о пополнении в филиале Московского зоопарка, расположенном под Вологдой, в Великом Устюге: там родился птенец полярной совы.