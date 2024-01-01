Сергей Собянин: Выставка Третьяковки - одно из главных событий ВДНХ 2024 года

Сергей Собянин рассказал о главных достижениях ВДНХ в 2024 году. Выставка отметила 85-летний юбилей яркими событиями и новыми проектами.

В павильоне №1 "Центральный" открылась выставка, устроенная Третьяковской галереей. Её мэр назвал одним из главных событий года. Выставочно-торговый центр Киргизии познакомил гостей с экспонатами культуры страны и предметами народного хозяйства.

На ВДНХ открылся первый в России Музей героизма, а в семейном тематическом парке "Орион" заработала самая длинная в Москве канатная дорога "Воздушный трамвай". Она стала настоящим центром притяжения москвичей и гостей столицы.