"ТВ Центр" публикует кадры с западных окраин Курахова, которые вот-вот покинут ВСУ. Пехота уходит на своих двоих, так безопаснее. Вокруг горит подбитая техника. Дорога под огневым контролем российской армии.

Судя по сводкам с фронта, судьба гарнизона ВСУ в Курахове предрешена. Город практически полностью перешёл под контроль российской армии. Противник удерживает крайнюю западную точку - трубный завод, что пока не позволяет нашим военным заявить о полном освобождении Курахова.

Наши бойцы увеличивают темпы продвижения. При помощи дронов, управляемых по оптоволокну, операторы мастерски уничтожают технику противника. Беспилотники на фронте - это и высокоточное оружие, и средство разведки.

В Курском приграничье морпехи захватили опорный пункт ВСУ. Среди трофеев - стрелковое оружие, амуниция и радиостанции. Успешной была и атака на бандеровцев, которые окопались в Судже. Ударом беспилотника сожжен броневик, экипаж эвакуироваться не успел.