Прекращение поставок российского газа через Украину не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни её граждан. Об этом заявили сегодня в МИД России, отметив, что отказ Киева продлевать соглашение с "Газпромом" - результат хищнической стратегии США, главного бенефициара передела энергетического рынка Старого Света и спонсора украинского кризиса.

Также в заявлении представителя ведомства Марии Захаровой подчёркивается, что ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, которые пожертвовали благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики.

1 января в 8:00 "Газпром" остановил подачу российского газа Европе через Украину. 31 декабря закончился договор о транзите топлива. Соглашение Москвы и Киева действовало пять лет. В середине прошлого года Украина объявила, что не собирается его продлевать.