Детей пригласили в Гостиный двор на Ёлку мэра

Окунуться в сказочный мир чудес в самом центре столицы - новогодняя "Ёлка мэра" традиционно собирает юных зрителей в Гостином дворе. Там для них подготовлены игровые зоны, творческие мастер-классы и, конечно, яркое театральное представление.

В самом сердце словно по волшебству вырос город детства. Пароль для входа: улыбка и хорошее настроение. С нарушителями обитатели чудо-мегаполиса "Москварики" церемониться не будут - "захохочут" до смеха.

Новый год - время исполнения желаний. И у всех, кто оказался в Детствограде, они сбываются. Здесь можно вдоволь накататься на карусели, съехать с горки, устроить битву игрушками, сделать новогодний аквагрим. А для творческих натур - самые разные мастер-классы. В Салоне исчезающих рисунков учат рисовать магическими красками, а на местном телеканале "Ёлка-ТВ" ждут на кастинг участников в новогоднее ток-шоу.

Среди гостей - по традиции те, кто лучше всех учился, победители научных и спортивных соревнований, лауреаты городских олимпиад. Бесплатные пригласительные на "Ёлку мэра" в этом году получили десятки тысяч маленьких москвичей.

Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры: "Конечно, мы пригласили детишек из многодетных семей, из семей участников СВО, позвали детишек из других регионов страны, в том числе новых регионов".

Для гостей приготовили 50 тонн сладких подарков. А главный зимний волшебник - Дед Мороз - приглашает на театральное шоу. Увлекая непослушных детей в свой мир развлечений и вечного праздника, королева кукол, конечно, не рассказывает, что бездельники и сами превратятся в игрушки. Не подозревая об этом, в ловушку злодейки попадают брат и сестра девочки Аси.

Авторский мюзикл с участием актёров столичных музыкальных театров и цирковых артистов с первых минут покоряет яркостью и современной сценографией. Вместе с главными героями гости ёлки отправятся в путешествие по волшебной Москве- заглянут в подземелье, побывают в Конструктор-Сити. И узнают, как непросто быть взрослым и нести ответственность за близких.

Встреча Нового года в кругу близких - вот самый лучший из всех подарков, который в финале, преодолев все трудности, получат герои сказки. Посетить представление в Гостином дворе можно до 11 января.