Четыре теракта за сутки: что происходит в мире

Новые подробности приходят из Черногории, где произошло массовое убийство. В исторической столице страны – городе Цетине – местный житель открыл стрельбу в баре. После ссоры с хозяином заведения мужчина ушёл и затем вернулся с оружием. Застрелив четырёх человек, он продолжил убивать людей в других местах.

Сейчас в списке жертв 12 погибших, в том числе двое детей. Ещё четверо ранены. Когда полиция блокировала преступника, он попытался совершить самоубийство и от полученных ран умер по пути в больницу. Как сообщают местные власти, нападавший ранее отбывал срок за незаконное хранение оружия. В стране объявлен трёхдневный траур.

Не менее трагические события произошли в первый день нового года и в США. В Новом Орлеане террорист на автомобиле въехал в толпу гуляющих. В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по посетителям ночного клуба. А в Лас-Вегасе у отеля Дональда Трампа взорвался электрокар "Тесла". Везде погибли люди.

Подробности – у Александры Сергомасовой (смотрите видео).