Москвичей предупредили об опасной погоде в ночь на 3 января

Налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на 3 января. Жителей столицы просят соблюдать осторожность.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре, опасное явление погоды ожидается с 21:00 2 января до 09:00 3 января. В городе и области в связи с этим объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

2 января температура в столичном регионе поднималась до плюс четырёх градусов. Но уже 4 января столбики термометров опустятся до минус 6-8 градусов, а в начале следующей недели снова ожидается оттепель.