Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых граждан. Злоумышленники просят их установить на свои смартфоны приложения якобы для оплаты счетов за коммунальные услуги или для записи в поликлинику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В действительности приложения оказываются шпионскими программами, с помощью которых преступники похищают деньги. В связи с этим россиян призвали не загружать сомнительные ссылки и не устанавливать подозрительные приложения.

Ранее в МВД назвали самую большую сумму, которую единовременно перевели мошенникам в прошлом году. Обманутый россиянин перечислил преступникам 180 миллионов рублей.