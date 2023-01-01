ВСУ нанесли ракетный удар по гражданским объектам в селе Ивановское Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его данным, мирные жители не пострадали, но серьёзные повреждения получили несколько объектов: дом культуры, школа-интернат, почтовое отделение, торговый центр. Кроме того, произошёл разрыв газовой трубы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.