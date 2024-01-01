Собянин рассказал, как Москва провела год в статусе молодёжной столицы России

В 2024 году в Москве прошло более двух тысяч мероприятий для молодёжи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В прошлом году Москва была молодёжной столицей России. День молодёжи собрал 227 тысяч участников, а на форум-выставку "Город. Карьера. Бизнес" пришли около четырёх тысяч молодых людей. Там им помогли определиться с выбором профессии.

В столице прошли патриотические акции - "Вальс Победы" и "Песня Победы". Ещё молодые предприниматели показали свою продукцию на маркете "Сделано в Москве" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе.

Мэр напомнил, что на интернет-портале "Молодёжь Москвы" можно найти занятие по душе. К примеру, стать волонтëром или познать азы кибербезопасности.