Что покажут на каникулах в зале "Зарядье" в рамках проекта "Зима в Москве"

Зал "Зарядье" подготовил увлекательную программу новогодних концертов для детей в рамках проекта "Зима в Москве". В эти зимние каникулы там пройдёт множество интересных мероприятий.

3 января маленьких зрителей ждут на симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк" и зоологическую фантазию "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса.

Конечно же в "Зарядье" покажут "Щелкунчика". Это произойдёт 5 января в малом зале. А на следующий день в большом зале - симфоническая сказка "Снежная королева".

"Хроники Нарнии" оживут в концертном зале 8 января, а 18 января покажут "Рождественскую историю" Чарльза Диккенса, сообщает портал мос.ру.