Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Сергей Аверьянов на пути следования нашей колонны заметил вражеские дроны-разведчики и меткими выстрелами уничтожил их, не дав ВСУ отследить перемещение российских военных.

Младший сержант Роман Дорохин снабжает боеприпасами, горючим и питанием наших бойцов на линии соприкосновения, вывозит в тыл раненых. Рейсы часто приходится выполнять под обстрелами. За время спецоперации, рискуя собой, Роман доставил на передовую более 100 тонн грузов.