Правоохранители Южной Кореи прибыли в резиденцию временно отстранённого президента для его ареста

Правоохранители прибыли в резиденцию временно отстранённого президента Южной Кореи для его ареста по делу о мятеже. Об этом в пятницу, 3 января, сообщило агентство Yonhap.

Вокруг резиденции Юн Сок Ёля размещены более 40 отрядов силовиков. Начались столкновения между правоохранителями и военными. Сообщается, что около 20 человек из полиции и управления по расследованию коррупции смогли проникнуть в резиденцию.

В конце декабря суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстранённого президента Юн Сок Ёля. Сообщалось, что он трижды не явился на допрос по делу о введении им военного положения.