Два человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии

Два человека погибли, ещё 18 пострадали при крушении самолёта в Калифорнии. Об этом в пятницу, 3 января, сообщила местная полиция.

В сети публикуют кадры момента падения самолёта на здание и последующего взрыва. По словам очевидцев, над местом аварии поднимался густой черный дым, видимый за многие километры. Расследование причин инцидента продолжается.

Ранее небольшой самолёт рухнул на коммерческий склад неподалёку от аэропорта города Фуллертон в Калифорнии. После крушения воздушного судна начался пожар, на место прибыли полицейские и спасатели.