Стала известна причина ДТП в Таиланде с российскими туристами

27 российских туристов пострадали в ДТП в Таиланде. ЧП произошло накануне вечером недалеко от Паттайи на пункте пропуска платной автодороги.

Водитель автобуса не справился с управлением, на полной скорости въехал в заграждение и протаранил легковой автомобиль. В салоне находились 37 наших соотечественников, которые возвращались с экскурсии из соседней провинции Районг. Десять из них отказались от госпитализации и вернулись в гостиницы. Остальные находятся в больнице.

По словам водителя, причиной аварии стал внезапный отказ тормозов. Наше посольство в Таиланде держит ситуацию на контроле.