Противостояние государственного масштаба: что происходит в Южной Корее

Противостояние государственного масштаба происходит в столице Южной Кореи. Впервые в истории страны группа следователей прибыла в резиденцию отстраненного, но всё ещё действующего президента Юн Сок Ёля с ордером на его арест. Однако сотрудников Минюста не пропускает Служба безопасности главы государства. А возле резиденции собрались его сторонники - они называют решение суда незаконным. Такого же мнения придерживаются и адвокаты.

Сам Юн Сок Ёль ранее выступил перед нацией, пообещав бороться до конца. Действие ордера на арест истекает в понедельник.

Специально созданная объединенная следственная группа обвиняет главу государства в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью из-за введенного им 3 декабря военного положения.