Продолжаются работы по очистке побережья Анапы

В Крыму спасатели и волонтеры за сутки очистили более четырех километров береговой линии от мазута.

В Керчи и Ленинском районе были обнаружены два загрязненных участка. Последствия устраняли 150 человек, также было задействовано 48 единиц техники. Всего вывезено более двух тонн грунта.

Продолжаются работы и на побережье Анапы. Растет число добровольцев. Собранный песок с нефтепродуктами отправляют для утилизации на спецпредприятия. По данным экспертов, из потерпевших крушение танкеров около двух с половиной тысяч тонн мазута попали в море.