Собянин: В больнице №31 за год оказали помощь 576 детям, рожденным раньше срока

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что за первый год работы в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра ГКБ №31 им. Савельевой оказали помощь 576 рожденным раньше срока детям.

"Благодаря современной аппаратуре и передовым методам медики выхаживают малышей с низкой и экстремально низкой массой тела. Самый маленький новорожденный отделения весил всего 490 граммов. Для таких детей здесь есть все необходимое для проведения высококачественного и безопасного лечения и, конечно, профессиональная команда центра. Специальные кувезы с датчиками позволяют внутри настроить оптимальный температурный режим, влажность воздуха, концентрацию кислорода, создать максимально комфортные условия для роста малышей", - написал глава города.

Как уточнил мэр, во время выхаживания мама находится рядом - в отдельной палате. Малыша переводят к ней, когда его состояние позволяет.