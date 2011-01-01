Собянин рассказал о планах реставрации объектов культурного наследия в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел реставрационные итоги года.

"С 2011 года мы реставрировали более 2300 зданий и памятников - фактически четвертую часть объектов культурного наследия Москвы. Работа по возрождению и сохранению московской старины активно продолжалась и в 2024 году. Исторический облик вернули еще 157 объектам", - написал глава города в посте в личном блоге.

В 2025 году, добавил мэр, планируется завершить работы еще на порядка 150 объектах культурного наследия.

"В том числе по Египетскому павильону усадьбы Останкино, фасадам и кровле здания биржи на Ильинке, а также двум гротам, ограде у домика причта и ограде Красного двора усадьбы Кузьминки", - уточнил Собянин.

Подробности - в личном блоге мэра.