Небензя о сигналах команды Трампа по Украине: "Пока ничего интересного"

Представитель России при ООН Василий Небензя рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", что команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает Москве ничего интересного по Украине.

"Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово "заморозка конфликта". Президент Владимир Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно", - сказал дипломат.

Он добавил, что с украинской стороны тоже идут "сигналы о неких договоренностях", но воспринимать их всерьез невозможно.