Минобороны России сообщило в ходе брифинга, что за минувшую неделю были нанесены массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины, а также пунктам дислокации иностранных наемников.
Также сообщается, что за неделю взяты в плен 46 украинских военных.
Потери ВСУ за указанный период составили:
- более 3175 человек в результате действий группировки "Запад";
- до 1475 человек в результате действий группировки "Юг";
- более 2750 человек в результате действий группировки "Центр";
- до 1155 человек в зоне ответственности группировки "Восток";
Группировка войск "Север" нанесла поражение 15 бригадам ВСУ в Курской области за неделю, добавили в Минобороны.