Минобороны России сообщило в ходе брифинга, что за минувшую неделю были нанесены массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины, а также пунктам дислокации иностранных наемников.

Также сообщается, что за неделю взяты в плен 46 украинских военных.

Потери ВСУ за указанный период составили:

- более 3175 человек в результате действий группировки "Запад";

- до 1475 человек в результате действий группировки "Юг";

- более 2750 человек в результате действий группировки "Центр";

- до 1155 человек в зоне ответственности группировки "Восток";

Группировка войск "Север" нанесла поражение 15 бригадам ВСУ в Курской области за неделю, добавили в Минобороны.