Собянин сообщил о завершении работ в вестибюлях станций метро "Каширская" и "Физтех"

У самой северной станции московского метро появился выход, которого в проекте не было, но жители очень хотели. Новый вестибюль "Физтеха", это конечная станция "салатовой" линии, выходит к Дмитровскому шоссе, домам и автобусным остановкам. Снаружи - узнаваемые колонны, в которых кто-то увидит факелы знаний, кто-то ледяные сталагмиты, ведь эта станция находится в поселке Северный. Еще одна версия - это свернутые листы бумаги, которую будущие инженеры и физики испишут формулами. Как раз такими, как на панно в кассовой зоне.

Строительство шло на уже действующей станции, поэтому основные работы приходилось вести в ночные технологические окна - в период с половины второго ночи до половины шестого утра.

"Это работы с выходом на путь или пассажирскую зону. Это прокладка кабеля, вывоз строительных отходов", - объяснил Роман Ромашевский, заместитель директора по строительству, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

В итоге получился целый эксплуатационный комплекс.

Новый вестибюль гораздо больше, чем кажется. Для пассажиров открыт только один этаж, а всего их здесь семь. На четырех подземных уровнях находятся технические службы, а на верхних этажах - комнаты отдыха для машинистов и локомотивных бригад.

3 января открылся и еще один удобный выход - восточный вестибюль станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

Вестибюль "Каширской" интегрировали в состав БКЛ. Полностью обновили все инженерные системы. Этот выход из метро значительно сократит путь до музея-заповедника "Коломенское" и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Во время реконструкции на фасаде обычную плитку заменили на мраморно-гранитную. Здесь тоже работы шли в условиях действующего метрополитена.

"Когда строили Большую кольцевую линию, вестибюль тоже попал под реконструкцию. И сама станция была реконструирована. Но потом появились ещё задачи - на станции "Царицыно" перебирали перегонные тоннели, и вестибюль не могли открыть, так как он действует с Замоскворецкой линией", - рассказал Сергей Жуков, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Теперь вестибюль интегрирован в обе линии метро. Строители сохранили историческое панно и использовали архитектурную подсветку.