Ледовые шоу и мини-спектакли: как москвичи проводят праздники

На главной выставке страны - развлечения на любой вкус. И аромат вкусных угощений. Здесь и запеченное мясо, и пряные пунши, и самые настоящие трдельники.

В этом году на ВДНХ снова можно прокатиться с ветерком на тюбинговой горке. И, конечно, на коньках. Тем более, что уже пора размяться после застолий. И даже несмотря на то, что на улице плюсовая температура, лед на ВДНХ идеальный.

Каток на ВДНХ снова получил статус самого большого в столице. 20 тысяч квадратных метров ледяного полотна. Поместятся все желающие. До 8 января на главном столичном катке можно увидеть шоу "Сказки Евгения Плющенко". В его основе - балеты Чайковского "Щелкунчик". "Спящая красавица" и "Лебединое озеро". А в Театре сказок детей ждут на новогоднюю елку. Заскучать здесь не получится. Ведь чтобы Новый год наступил, придется разгадать немало тайн.

Еще на ВДНХ можно прогуляться до городской фермы, покормить домашних животных и заглянуть в гости к Деду Морозу. А на площадках "Путешествие в Рождество" идут мини-спектакли и мастер - классы, где дети и взрослые могут научиться делать новогодние украшения.

Площадка на Школьной улице в этом году - спортивная. Сюда стоит приехать тем, кто любит двигаться. Или мечтает научиться играть в керлинг.