Шувалов доложил Мишустину об итогах работы ВЭБ.РФ за год

Михаил Мишустин поручил поддержать строительство еще шести новых аэропортов. Речь об этом зашла на встрече с главой государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Игорь Шувалов доложил премьер-министру об итогах минувшего года, а также о подготовке новой стратегии работы до 2030. Она касается вопросов технологического развития, сохранения населения, безопасной среды, экологического благополучия. При утверждении стратегии группой может быть поддержано проектов на сумму до 30 триллионов рублей.