В Анапе увеличили количество техники для расчистки пляжей от мазута, который вытек после крушения танкеров.

Сегодня только на береговой линии курорта задействовано больше 250 единиц техники. По данным МЧС, всего с начала работ в Краснодарском крае вывезено почти 78 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Новый выброс мазута выявлен в Крыму. Он зафиксирован на 3-километровом участке в селе Яковенково Ленинского района. В МЧС отмечают: загрязнения незначительные. Уборкой занимаются более 50 человек, привлечено семь единиц техники.