Израиль нанес удары по командным центрам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за день ВВС атаковали десятки пунктов командования и мест сбора бойцов ХАМАС.

"В течение минувшего дня ВВС, на основе разведданных ЦАХАЛ и Общей службы безопасности, нанесли удары примерно по 40 пунктам сбора террористов ХАМАС, а также по ее центрам командования и управления по всему сектору Газа", - приводит сообщение ЦАХАЛ "Интерфакс".

Уточняется, что, по данным израильских военных, из атакованных мест действовали десятки вражеских бойцов, чьими целями оказывались в том числе гражданские лица.

Ранее Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС в Иране. Израильский министр обороны Исраэль Кац, угрожая лидерам йеменских мятежников-хуситов, заявил, что с ними его страна поступит так же, как ранее "поступила с Ханией в Тегеране".