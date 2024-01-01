Собянин: Более 1,5 млн человек посетили рынки "Москва - на волне" в 2024 году

Рыбные рынки "Москва – на волне" в 2024 году посетили более 1,5 миллиона человек в 2024 году, всего посетители приобрели более тысячи тонн продукции, сообщил в посте в Telegram Сергей Собянин.

Как напомнил мэр, первый рыбный рынок "Москва - на волне" открыли в конце 2023-го в районе Косино-Ухтомский, второй - в сентябре 2024-го в Митине.

"В ассортименте - больше 600 наименований продукции из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию: свежая, вяленая и копчёная рыба, креветки, живые моллюски и удобные полуфабрикаты. Любой продукт можно сразу попробовать - повара на месте бесплатно приготовят выбранное блюдо. Перед тем как попасть на прилавок, вся продукция проходит необходимые проверки", - отметил глава города.

На рынках также проходят мероприятия для всей семьи: например, состязания шеф-поваров, детские мастер-классы, выступления музыкантов.