"Зима в Москве": как провести зимние каникулы на Воробьевых горах

Как напомнили на официальном сайте мэра и правительства Москвы, на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах работает семейное пространство, где на протяжении зимних каникул проводят творческие мастер-классы и новогодние шоу.

"Семейное пространство возле Московского дворца пионеров открылось в рамках проекта "Зима в Москве". Площадка будет доступна до 28 февраля. В будни здесь работает каток и горка для тюбинга. В выходные и праздничные дни гости могут посетить благотворительные ярмарки и встретиться со сказочными героями. В центре пространства расположился каток с искусственным льдом, где будут проходить кинопоказы. Для этого установили специальный экран с художественным светом и декорациями", - говорится в сообщении.

На катке идут киносеансы как для детей, так и для взрослых. Кроме того, юные гости в выходные и праздничные дни могут принять участие в анимационной программе и мастер-классах.

Москвичей также ждут интерактивные спектакли и парад Дедов Морозов. Все подробности, в том числе об экоферме, где гостей будут катать хаски в упряжке, можно узнать здесь.