В массовое ДТП на трассе в Казахстане попали 95 автомобилей

На трассе Астана - Щучинск в Казахстане в массовое ДТП попали сразу 95 автомобилей, пострадали 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

"Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции в 13:28 на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в районную больницу. Для ликвидации затора на трассе демонтировали разделительное ограждение. Вскоре дорога вновь должна открыться, как только позволят погодные условия.