Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Япония не смогут получить места постоянных членов Совета безопасности организации.

"Есть страны, которые претендуют на место в Совете безопасности, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена Совета Безопасности не только как своих ушей, но и всего остального", - сказал дипломат в интервью канала "Россия 24".

Он добавил, что по поводу реформы Совбеза зачастую звучат "непрактичные и наивные" заявления.

В том же интервью Небензя отметил, что команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает Москве ничего интересного по Украине.

Ранее дипломат предупредил: цели спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины будут реализованы в любом случае - дипломатическим или военным путем. И вне зависимости от попыток эскалации со стороны западных спонсоров киевского режима, которые разрешили бить вглубь территории России.