Несколько суток отражали контратаки: новые подвиги российских военных

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных. Капитан Сергей Бунка с подчинёнными в течение нескольких суток отражали контратаки превосходящих сил противника. Но попытка врага вернуть утраченные позиции провалилась. Радикалы понесли большие потери и отступили.

Ефрейтор Максим Кондауров обнаружил хорошо замаскированный опорник ВСУ. Подобравшись к нему с фланга, Максим ворвался в окопы и уничтожил часть боевиков. Это позволило мотострелкам в кратчайшие сроки зачистить и захватить вражеские позиции.