Вооруженными силами России за неделю нанесены один массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, завод по производству пороховых зарядов, военные аэродромы, места хранения ударных дронов и безэкипажных катеров.

Подступы к Красноармейску. Российские штурмовики разбивают блиндажи ВСУ в окрестностях поселков Зверево, Волково и Котлино. Запертых в подвалах националистов, которые пытаются отстреливаться, забрасывают гранатами.

Так, отбивая у бандеровцев километр за километром, российские войска все ближе к самому Красноармейску. В лесополосе, рядом с поселком Зеленое, штурмовики уничтожили еще один опорный пункт. Все, что осталось от линии обороны, — огромная воронка на месте блиндажа, пробитый пулями джип и десяток ликвидированных радикалов.

То, как организована у ВСУ оборона Красноармейска на Украине, многие открыто называют предательством. Франция. Спецназ готовит 155 бригаду ВСУ с поэтичным названием "Анна Киевская". Именно этому элитному подразделению, на обучение, оснащение и вооружение которого потратили 900 миллионов евро, было поручено удерживать город. Но еще до начала боев из бригады сбежали 1700 человек.

"Ударный кулак" Киева и гордость НАТОвских инструкторов, оказавшись под плотным огнем, в считанные дни превратился в отряд дезертиров. А тех, кто остался, сегодня под Красноармейском, "разбирают" наши артиллеристы.

Подвалы многоэтажек в Курахово. Едва ли не в каждом втором во время зачистки российские бойцы находят десятки убитых националистов. Киеву на фоне абсолютного провала на Донецком фронте совсем не хочется рассказывать о реальных масштабах потерь.

А вот этот человек на полу в списке пропавших без вести точно не значился (см. видео). Агента Главного управления разведки Украины активно разыскивали российские спецслужбы. Оперативникам стало известно, что он готовит теракт в Запорожской области. Накануне местонахождение диверсанта было установлено. Преступника заблокировали в частном доме, он оказал сопротивление и был ликвидирован.

В Курском приграничье вот уже пятые сутки по бандеровцам практически без перерыва ведут огонь тяжелые огнеметы, батареи гаубиц и авиация. Наши бойцы подорвали еще одну бронемашину националистов. Несколько мобильных групп уничтожили сбросами с коптеров.

Мощные ракетно-артиллерийские удары были нанесены по подразделениям ВСУ в Тернах и Краснополье. В Сумской области по месту сосредоточения националистов точно отработал оперативно-тактический комплекс "Искандер": ликвидированы 200 боевиков, 42 бронетранспортера и военных автомобиля.