Инаугурация Трампа может впервые пройти с приспущенными флагами США

Впервые в истории американские флаги могут быть приспущены во время инаугурации Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил сам политик в соцсетях.

Трамп также обвинил демократов в том, что они обрадовались этому факту.

"Они думают, что это так здорово, и так рады этому, потому что на самом деле они не любят нашу страну, они думают только о себе", — написал республиканец.

После смерти 39-го президента США Джимми Картера Байден распорядился приспустить флаги на 30 дней начиная с 9 января. Инаугурация Трампа пройдёт 20 января.