Представитель Палестины разрыдался на заседании Совбеза ООН

Россия поддерживает инициативу Всемирной организации здравоохранения по срочной эвакуации тяжело больных жителей сектора Газа с севера на юг анклава, заявил на первом в этом году заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

Дипломат обвинил армию Израиля в намеренном уничтожении медицинской инфраструктуры на территории Палестины. Постоянные обстрелы привели к тому, что из 36 больниц в секторе Газа сейчас действуют лишь 15. Российский постпред подчеркнул: медучреждения не должны становиться полем боя, Израиль и поддерживающие его США нарушают все нормы гуманитарного права.

"То, что сейчас происходит, является вопиющим нарушением методов и правил ведения войны. В Газе убито уже 1047 сотрудников медучреждений – это шокирующие цифры. Бесчеловечность действий Израиля, опирающегося на поддержку Вашингтона, становится еще более очевидной с учётом того, что ещё до последних атак на больницы на севере анклава в медэвакуации нуждались 14 тысяч человек, среди которых дети, женщины, инвалиды. Куда бежать людям, которые не могут сделать это физически?" - заявил Василий Небензя.

Выступавший на том же заседании постоянный наблюдатель Палестины зачитал предсмертное письмо врача, погибшего во время израильского удара по больнице. Дипломат не смог сдержать слёз. Он подчеркнул: врачи в секторе Газа сражаются в битве, которую не могут выиграть, но остаются верны своей клятве, продолжая спасать жизни.

