На Западе не исключают скорого обвала обороны ВСУ, сообщает служба Внешней разведки России. Уходящая администрация Байдена стремится не допустить такого сценария, но одной военной помощи мало, считают в Белом доме. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время, сообщают в СВР.

Давно уверовав в то, что он является реинкарнацией Черчилля, Зеленский в 25-м году решил примерить на себя новое амплуа. В интервью украинским СМИ главарь киевского режима неожиданно для всех вдруг заявил, что селфи с ним исцелило украинского военного, которому ни могли помочь ни на родине, ни даже в Штатах.

"Значит, парень — я с ним фотографировался. Он не ходил. Лечился в США и тут ему помогали сильно. Вот сейчас мне дадут телефон - сообщение пришло прямо перед этим интервью. И в чем кайф? Он говорит: приезжал президент, и я начал ходить", - восхищенно рассказывает Зеленский.

В соцсетях над подобным заявлением, разумеется, посмеялись, отметив, что Зеленский, похоже, совсем сошел с ума, раз сравнивает себя с Иисусом. Тем более на фоне сотен тысяч погибших украинцев, которых главарь киевского режима продолжает отправлять на убой в угоду интересам Вашингтона.

При этом уходящая администрация США спешит подбросить в костер данного конфликта ещё дровишек. В Белом доме анонсировали новый пакет помощи для Киева помимо тех, что Байден уже одобрил в последние недели своего президентства.

"Я могу сказать, что США анонсировали финальный пакет помощи по линии Инициативы содействия безопасности Украины и очередной транш через механизм PDA. Но в ближайшие дни также можно ожидать объявления о выделении дополнительной помощи Киеву в сфере безопасности", - заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

Демократы, покидая Белый дом, очень торопятся обеспечить Киев всем необходимым, резонно опасаясь, что Трамп урежет финансирование или же свернёт его вовсе. Впрочем, истинные намерения избранного президента США в отношении Украины всё ещё непонятны.

И до инаугурации ждать какой-то конкретики не стоит. Эта церемония, кстати, благодаря решению Байдена о трауре в связи с кончиной Джимми Картера, пройдёт на фоне приспущенных флагов. Впрочем, данный нюанс вряд ли способен помешать занять Трампу президентское кресло.

К этому уже активно готовятся и в Европе, понимая, что бремя финансирования Украины может лечь в итоге на плечи Евросоюза. Эту тему в ЕС сейчас активно обсуждают. Как и ввод иностранных войск на территорию Украины.

"Миротворческие силы на Украине были бы эффективны. В таком случае Германия будет обязана участвовать в этой операции и ввести на Украину хорошо оснащенные войска. Исключать такой вариант сейчас было бы опрометчиво", - заявил Родерих Кизеветтер, спикер партии ХДС.

И это заявление не просто депутата Бундестага. Об участие немецких войск в якобы миротворческой миссии на Украине говорит спикер ХДС, одной из ключевых партий Германии, которая может стать частью правящей коалиции по итогам досрочных выборов в Бундестаг. Они пройдут в феврале. И уже точно понятно, что Шольц потеряет место канцлера. Сменится и министр иностранных дел ФРГ. Анналена Бербок сейчас находится с визитом в Сирии, предлагая новым властям республики как можно скорее закрыть российские военные базы.

"Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?"- парирует представитель МИД России Мария Захарова.

На это Берлин, разумеется, не способен. Хотя немцы подобный шаг, может быть, даже поддержали бы. Во всяком случае, за прекращение финансирования Украины и переговоры с Россией выступает большинство бюргеров. Но данный факт власти предпочитают в расчет не брать. И даже досрочные выборы и новое правительство тут вряд ли что-то изменят.