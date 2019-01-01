"Меня уберут! Понятно, откуда ноги растут": Друг Яниса Тиммы боится за свою жизнь

Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти Яниса Тиммы. Об этом заявил друг баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой Марк Пугачев.

В запрещенной в России соцсети Instagram блогер рассказал, что дело возбуждено по факту насильственной смерти Тиммы. Сам он якобы стал главным свидетелем. Пугачев не стал называть имя предполагаемого виновника смерти баскетболиста, но заявил, что если "кто-то будет причастен, то человека вызовут на допрос в Латвию".

"Если человек не прилетит сюда, его объявят в розыск, а потом в международный розыск – Интерпол", — пригрозил Пугачев.

Сам блогер не исключает, что с ним может что-то произойти из-за разбирательств вокруг причины смерти Яниса Тиммы. Если такое случится, то всем будет понятно, "откуда ноги растут", сказал Пугачев. Отверг он и обвинения в хайпе на истории смерти друга.

"Идите, встаньте на боле битвы с этим человеком, с ее покровителями", — заявил Марк Пугачев.

Позднее в комментарии Mash он заявил, что собирается дать показания против Анны Седоковой. Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 миллионов рублей, пишет Telegram-канал.

Янис Тимма покончил с собой 17 декабря на следующий день после дня рождения Анны Седоковой. Рядом с телом баскетболиста лежал телефон, на экране которого были номер певицы и просьба позвонить ей.

Анна Седокова и Янис Тимма познакомились в 2019 году, спустя год они поженились. Отношения в паре были непростыми. Седокова признавалась, что они неоднократно расставались. В октябре 2024 года певица подала на развод. В начале декабря брак был расторгнут.

Незадолго до смерти Тимма публиковал в своих соцсетях депрессивные посты, в том числе с обвинениями в адрес Седоковой.