Бездушная машина? Почему нейросети никогда не заменят психологов

Нейросети сейчас на пике популярности. Про голосовые помощники, ЯндексGPT и ChatGPT знают, кажется, все, кто хоть иногда выходит в интернет. Соцсети заполонили фото и видео, сгенерированные искусственным интеллектом. Зачастую они настолько реалистичные, что сложно определить, где правда, а где вымысел. Встает даже вопрос об ограничении использования подобных технологий. Не менее активно обсуждается и вероятность замены ИИ некоторых профессий, например, журналистов и психологов. Насколько это реально?

Человеческая психика гораздо сложнее, чем любой искусственный интеллект. Мы реагируем не только на то, что говорит другой человек, но и на то, как он говорит, какие чувства в этот момент испытывает, на его выражение лица и другие невербальные проявления.

По этой причине искусственный интеллект не способен проанализировать и адекватно оценить эмоциональное и физическое состояние человека. Создать с ним прочную и доверительную эмоциональную связь. То, что в психологии называется "терапевтическим контактом", а именно это в большей степени влияет на продуктивность работы и конечный результат. Ведь сложности, которые возникли в определенных ситуациях и в процессе отношений с другими людьми, могут быть разрешены только в отношениях. Именно такие: здоровые, безопасные отношения, в которых приобретается опыт сопереживания, принятия и поддержки, создаются на сессиях с психологом.

Более того, каждый клиент индивидуален и требует особого подхода. Психолог не просто слушает, он понимает эмоции, переживания другого и помогает тому самому осознать и принять их. Способен ли на чувства искусственный интеллект? Вряд ли.

В конце концов, каждый добросовестный психолог не только продолжает обучаться на протяжении всей своей практики, но еще и регулярно посещает супервизии и интервизии. Его деятельность регулируется этическим кодексом и нормативными актами. В соцсетях достаточно примеров, когда нейросеть на важные, серьезные запросы пользователей давала не просто неадекватные, а откровенно опасные, угрожающие жизни советы (их, кстати, психологи вовсе не дают). И пожаловаться на результат действий искусственного интеллекта, если следование этим советам заведет куда-то не туда, будет попросту некому.

Тем не менее, иногда нейросети могут быть полезными для выявления потенциальных проблем и в качестве сиюминутной поддержки, когда нет возможности посетить психолога. Или же в качестве библиотеки знаний и "напоминалки" о техниках и упражнениях. И все же, резюмируя, можно сказать, что хотя нейросети могут быть полезным инструментом, но вряд ли в обозримом будущем они заменят психологов. Ведь в жизни отношениях мы строим с живыми людьми, а не роботами.

Денис Нарыльнев для "ТВ Центра"